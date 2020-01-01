Москва и Вашингтон начали работу над ДСНВ - МИД РФ

Действие договора заканчивается 5 февраля. Вашингтон предложил продлить его на пять лет.

В МИД России объявили о начале работы экспертов к работе над продлением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в понедельник, 25 января, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. сообщает Интерфакс.

"Эксперты активно работают на этом направлении, это практическая работа, и она стартовала", - сказала она.

Говоря о перспективах отношений с новой администрацией США, Захарова отметила: "Мы исходим из того, что наши отношения должны быть улучшены, и есть масса сфер, где мы просто обязаны это сделать: это и вопросы международной стабильности, и безопасности, разоруженческая проблематика, и конечно вопросы, которые непосредственно связаны с жизнью и общением граждан двух стран".

Напомним, 21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена предложит Москве продлить Договор об СНВ-3 на пять лет.

При Трампа США назвали условием продления СНВ-3 то, что обе страны временно заморозят размеры ядерных арсеналов. В России на это предложение американской стороны ответили отказом, назвав его "неприемлимым".

Позже президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без дополнительных условий. По его словам, МИД РФ должен сформулировать официальную позицию Москвы по договору, чтобы получить от США "внятный ответ"

ДСНВ-3 – договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.

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