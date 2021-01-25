В Москве суды арестовали 30 участников акции протеста

Задержанным грозят административные аресты на срок до 15 суток и административные штрафы до 250 тысяч рублей.

Суды Москвы вынесли 30 решений об административных арестах за участие в массовой акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд в понедельник, 25 января.

"Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января", – говорится в сообщении.

Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки от семи до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (3700 – 93000 гривен – ред.).

Напомним, в протестной акции 23 января только в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек. Агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, на акциях силовики задержали почти 3,5 тысячи человек – рекордное число для России. Большинство задержанных уже отпустили.

Сегодня сторонники анонсировали новые акции протеста по всей России. Они состоятся 31 января, за два дня до судебного заседания по делу Навального.

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