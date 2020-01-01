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Украина попала в годовой отчет ПАСЕ

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Ассамблея призвала Украину принять меры для укрепления антикоррупционных структур и воздержаться от действий против независимости судебной власти.
В ПАСЕ нашли пару "плюсов" в действиях властей Украины
В ПАСЕ нашли пару "плюсов" в действиях властей Украины
112.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала годовой отчет Прогресс мониторинговой процедуры ассамблеи за прошлый год, в котором также коснулась проблемных вопросов в Украине.

"Украина: предпринять все необходимые действия для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией в стране, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины, в то же время воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительный пагубный эффект на верховенство права и независимость судебной власти в Украине; обеспечить эффективное расследование всех нападений на журналистов", - говорится в отчете.

Ассамблея выразила обеспокоенность в связи с постоянными недостатками в реформировании судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченными результатами в борьбе с широко распространенной коррупцией в стране; периодическими нападениями на журналистов.

В то же время ПАСЕ приветствовала усилия властей Украины по созданию и обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией в стране, а также соглашение о прекращении огня между украинскими вооруженными силами и незаконно вооруженными формированиями на Донбассе.

Как сообщалось, накануне в ПАСЕ добились рассмотрения вопроса о полномочиях российской делегации после массовых задержаний 23 января. Решение должны вынести 28 января.

 

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Теги: Украина, Права человека, коррупция, ПАСЕ, судебная реформа, Коррупция в Украине, судебная система
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Источник: korrespondent.net

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