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В РФ прирост COVID упал до минимума за три месяца

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За сутки в России обнаружили чуть больше 18 тысяч инфицированных - это минимум с октября.
В РФ прирост COVID упал до минимума за три месяца

За сутки в России выявили 18 241 случаев коронавируса, что является минимальным показателем с 31 октября прошлого года, сообщает оперштаб во вторник, 26 января. 

Общее количество инфицированных достигло 3 756 931. В настоящее время в России продолжают лечение 511 888 человек.

Число вылечившихся за сутки возросло на 23 798, до 3 174 561. 

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 564 против 456 днем ранее. Всего от инфекции умерли 70 482 пациента. 

Отметим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса, что немного больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2 516 новых случаях. 

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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