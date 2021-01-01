В Портленде мэр распылил перцовый баллончик в глаза мужчины во время ссоры

Мужчина сделал чиновнику замечание из-за отсутствия маски, а затем проследовал за ним до машины и не прекращал видеосъемку. Мэр утверждает, что опасался за свою безопасность.

Мэр Портленда, США, Тед Уиллер применил перцовый баллончик против мужчины, с которым у него возник конфликт. Об этом сообщает местное издание Oregonian со ссылкой на полицию во вторник, 26 января.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 20:00 по местному времени. Полиции Уиллер заявил, что они вместе с экс-мэром города Сэмом Адамсом находились в пабе и закончили ужинать, когда к ним подошел мужчина средних лет.

Мужчина якобы обвинил мэра в том, что тот принимал пищу на территории заведения без маски. Уиллер ему ответил, что они ужинали под навесом, а там маска в соответствии с действующими правилами не требуется. Мужчина, который сам был без маски, проследовал за мэром до его машины и был, по словам Уиллера, на расстоянии около метра от его лица и все это время вел съемку. Мэр говорит, что начал опасаться за свою безопасность.

"Я ему четко сказал, чтобы он отстал от меня. Он этого не сделал, поэтому я сообщил ему, что у меня при себе есть перцовый баллончик, и я его применю, если он не отступит. Он остался не близком расстоянии, я достал баллончик с перцовым газом и брызнул ему в глаза", - пояснил городской голова.

Затем Уиллер дал мужчине бутылку воды, чтобы тот протер глаза. Мэр заявил правоохранителям, что не помнит, чтобы когда-либо видел этого человека раньше. По словам представителя мэра Тима Беккера, Уиллер "сотрудничает с полицией в рамках расследования".

Напомним, что ранее сторонники Трампа устроили беспорядки в Портленде. Так называемая акция протеста J20 была демонстрацией против Байдена и правоохранительных органов.

Также сообщалось, что в США в перестрелке погибли пять человек. В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США.

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