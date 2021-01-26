ЕС выделит на гуманитарные цели 1,4 млрд евро

Это сумма больше на 60% по сравнению с первоначальным гуманитарным бюджетом в размере 900 млн евро, который был принят в прошлом году.

Евросоюз на 60% увеличил свой годовой бюджет по предоставлению гуманитарной помощи третьим странам, выделив на эти нужды 1,4 млрд евро в 2021 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном во вторник, 26 января.

"Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии коронавируса и последствий изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 млрд евро. Это представляет собой увеличение более чем на 60% по сравнению с первоначальным гуманитарным бюджетом в размере 900 млн евро, который был принят в прошлом году", – говорится в сообщении.

Основной объем помощи – 505 млн евро – пойдет в страны Африки, еще 385 млн евро – в страны Ближнего Востока и Турцию, в первую очередь – на нужды беженцев из Сирии. Еще 180 млн евро будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке (Венесуэла и Колумбия). Для Украины, государств Западных Балкан и закавказских государств выделено 28 млн евро.

Остальная часть финансирования в размере 302 млн евро будет использована на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики уже существующих кризисов.

Ранее сообщалось, что 30 стран помогают Украине бороться с пандемией COVID-19. При этом крупнейшим донором Киева по объемам денежной помощи являются США.

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