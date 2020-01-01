В Британии впервые в Европе 100 тыс. COVID-смертей

Великобритания преодолела отметку первой в Европе, но после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Британия первой в Европе подтвердила 100 тысяч смертей от коронавируса

Великобритания первой в Европе преодолела отметку в 100 тысяч смертей от коронавируса. Об этом сообщает The Times во вторник, 26 января.

При этом Британия - пятая страна в мире, которая достигла этого показателя, после США, Бразилии, Индии и Мексики. Сейчас в Британии самый высокий уровень смертности от коронавируса на миллион человек среди всех стран мира.

За неделю, закончившуюся 15 января, Управление национальной статистики зарегистрировало 7776 смертей, когда вирус был упомянут в свидетельстве о смерти, в результате чего общее количество с начала пандемии составила 103 602 человека.

В то же время правительство использует показатель смертей, случившихся в течение 28 дней после положительного теста, который несколько ниже и составляет 98 531.

Отметим, что в апреле 2020 года в Великобритании было зарегистрировано более 9 тысяч смертей от коронавируса за две недели, но не было других недель, где количество смертей превышало бы 7 тысяч.

Наконец, в девяти из десяти свидетельств о смерти, в которых упоминается коронавирус, Covid зарегистрирован как причина смерти. Большинство смертей приходится на старшие возрастные группы - почти три четверти умерших от вируса были старше 75 лет. Каждая третья смерть приходилась на жителей домов престарелых.

Напомним, что ранее в Британии 6,5 млн человек получили первую дозу COVID-вакцины. Премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил "всех, кто внес вклад в это значительное достижение".

Также сообщалось, что в Британии врачи призвали приоритетно вакцинировать расовые меньшинства. Этнические меньшинства больше страдают от негативного влияния коронавируса и реже получают вакцину, обеспокоены медики.

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