Сенат США утвердил Блинкена главой Госдепа

Энтони Блинкен заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США.

Энтони Блинкен начал карьеру на госслужбе еще при президенте Билле Клинтоне

Сенат США утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Государственного департаменте. Об этом стало известно во вторник, 26 января.

Голосование еще не завершено, но Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США. Ранее его кандидатуру поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

В ближайшее время 58-летний Блинкен будет приведен к присяге.

Как известно, в период президентской кампании в США 2020 года Блинкен был неофициальным пресс-секретарем Джо Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

Карьеру на госслужбе Блинкен начал еще при президенте Билле Клинтоне (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам. Также Блинкен состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был вице-президентом.

В 2013-2015 годах Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах – заместителя главы Госдепа.

Ранее Блинкен рассказал о своем деде Морисе, мигрировавшем в Америку из Киева. Он мигрировал в США. Закончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, и стал известным юристом.

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