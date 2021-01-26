Безос потребовал от брата возлюбленной 1,7 миллиона долларов

Безос потребовал эту сумму в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о личной жизни предпринимателя.

Богатейший человек в мире потребовал от брата возлюбленной 1,7 миллиона долларов

Богатейший человек в мире основатель Amazon Джефф Безос намерен получить $1,7 млн компенсации от брата своей возлюбленной Лорен Санчес Майкла Санчеса. Об этом во вторник, 26 января, сообщает агентство Bloomberg.

Безос потребовал эту сумму в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о личной жизни предпринимателя.

В свою очередь Том Уоррен, адвокат Майкла Санчеса, назвал это требование "неприличным и даже абсурдным".

В начале прошлого года стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стали его отношения с Лорен Санчес. Издание National Enquirer опубликовало фото Безоса с Санчес до того, как миллиардер объявил о разводе.

Безос инициировал расследование утечки. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожала опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. Как позже уточняло издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату возлюбленной Безоса 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера.

Напомним, что ранее состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в почти 200 млрд долларов.

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