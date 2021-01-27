В Польше зафиксирован первый случай кражи COVID-вакцины

Препарат от коронавируса похитили из больницы. Украденного количества должно было хватить для 15 человек.

Больше ничего не пропало

Первый случай кражи вакцины от коронавирусной инфекции зафиксирован в Польше. Препарат был украден из частного медучреждения в населенном пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве в ночь на 27 января, пишет Polsat News.

"Кражу со взломом обнаружил сотрудник клиники. Было разбито стекло", - сообщили правоохранители.

Украденного количества должно было хватить для 15 человек.

Больше из клиники ничего не пропало.

Вакцин хватит всем – Денис Шмыгаль

Также Korrespondent.net писал, что почти две трети украинцев уверены в необходимости COVID-вакцины. Готовность сделать прививку выразили всего 40% украинцев, тогда как почти половина - вакцинироваться не готовы.



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