Белый дом приостановил продажу оружия ОАЭ и саудитам – СМИ

Помощники президента США Джо Байдена "проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", утверждают источники.

Администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во властных кругах Вашингтона в среду, 27 января.

По жанным источников, помощники Байдена "проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при предыдущем президенте Дональде Трампе. Рассматриваются, в частности, сделки по продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и истребителей пятого поколения F-35 ОАЭ. Как отмечает издание, Вашингтон согласился поставить указанные вооружения Абу-Даби в связи с достижением соглашения о нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Источники газеты отмечают, что практика проведения новой администрацией оценок заключенных ранее сделок по продаже вооружений "не является необычной". По сведениям издания, "многие транзакции, вероятно, будут завершены, несмотря на задержку".

Утвержается, что Вашингтон хочет быть уверен в том, что вооружения, о которых идет речь, не будут применены в Йемене.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента Дональда Трампа буквально за час до инаугурации Джо Байдена подписала с ОАЭ соглашение о продаже 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников.

Также в ноябре 2020 года стало известно, что Госдеп утвердил продажу ОАЭ современных систем оружия на сумму более $23 млрд.

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