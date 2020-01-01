В Китае раздают деньги гражданам, чтобы те провели Новый год дома
В некоторых китайских городах начали платить жителям, чтобы те остались дома на время новогодних праздников. Об этом в среду, 27 января, пишет Vice.
Издание поясняет, что в период новогодних праздников китайцы зачастую отправляются к родственникам в другие города. Это создает огромный миграционный поток. Чтобы предотвратить массовые переезды людей из региона в регион, руководство некоторых китайских городов предлагает своим жителям деньги, чтобы те остались дома.
“Это нужно для предотвращения распространения коронавируса - особенно на фоне новых очагов возгорания инфекции на северо-востоке страны”, - объясняют свое решение мэрии.
Некоторые города “за праздник дома” предлагают одну тысячу китайских юаней ($155). В других - открыли бесплатный доступ к главным достопримечательностям. Один из районов городского округа Чанша раздаст по 30 гигабайт мобильного интернета, 200 электронных книг и бесплатные маски тем, кто останется дома.
“В Китае примерно 291 млн рабочих-мигрантов, которые зарегистрированы как сельские жители, но работают в городах. В основном они берут низкооплачиваемую работу и лишены многих социальных льгот. Для многих из них новый год - это единственная возможность навестить детей и родителей”, - отмечает издание.
От тех, кто все-таки решится поехать домой, правительство Китая требует получить отрицательный результат теста на COVID-19 и пройти 14-дневный карантин.
Напомним, в столице Китая Пекине выявлен "британский" вариант коронавирусной инфекции у двоих инфицированных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet