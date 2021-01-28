В США заявили о пересмотре "всех злонамеренных действий" России

Новая администрация Белого дома пересмотрит дела по отравлению Навального, хакерские атаки и вмешательство в выборы.

Белый дом проведет полный пересмотр "злонамеренной деятельности России". Новая администрация сейчас изучает все действия РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в среду, 27 января.

По его словам, Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

"Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - отметил Блинкен.

Он добавил, что в Вашингтоне также внимательно изучают другие действия россиян, в частности хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных, и попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 года в США.

Блинкен также заявил, что не исключает различных вариантов действий по итогам пересмотра.

Напомним, несколькими днями ранее Сенат США утвердил Блинкен новым главой Госдепа. В тот же день он провел телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств Канады, Мексики, Японии и Южной Кореи.

Также сообщалось, что президенты США и России провели телефонные переговоры, в ходе которых Джо Байден заявил, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".

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