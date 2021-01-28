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В США заявили о пересмотре "всех злонамеренных действий" России

Комментариев: 1
Новая администрация Белого дома пересмотрит дела по отравлению Навального, хакерские атаки и вмешательство в выборы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Белый дом проведет полный пересмотр "злонамеренной деятельности России". Новая администрация сейчас изучает все действия РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в среду, 27 января.

По его словам, Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

"Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - отметил Блинкен.

Он добавил, что в Вашингтоне также внимательно изучают другие действия россиян, в частности хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных, и попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 года в США.

Блинкен также заявил, что не исключает различных вариантов действий по итогам пересмотра.

Напомним, несколькими днями ранее Сенат США утвердил Блинкен новым главой Госдепа. В тот же день он провел телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств Канады, Мексики, Японии и Южной Кореи.

Также сообщалось, что президенты США и России провели телефонные переговоры, в ходе которых Джо Байден заявил, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".

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Теги: Россия-США, США, Навальный, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.01.2021, 08:01
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А Путен пугает, что санкции приведут к вооруженным конфликтам. К чему бы это?
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