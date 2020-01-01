Вертолет Ми-8 разбил хвост о здание аэропорта
В аэропорту Богучаны Красноярского края РФ вертолет Ми-8 повредил хвост при столкновении с зданием аэровокзала. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
"Борт авиакомпании Ельцовка прибыл на дозаправку с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Посадка прошла гладко, а вот во время руления пилоты немного не рассчитали и довольно сильно впилились хвостом в стену", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика видно, что у вертолета разрушена хвостовая часть и погнуты лопасти рулевого винта. Пострадавших в результате аварии нет.
Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике при крушении вертолета погибли пять медиков.
Также, на севере Киевской области в субботу, 16 января, потерпел крушение гражданский вертолет.
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