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Вертолет Ми-8 разбил хвост о здание аэропорта

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В поселке под Красноярском вертолет повредил хвостовое оперение и рулевой винт о здание аэропорта.

В аэропорту Богучаны Красноярского края РФ вертолет Ми-8 повредил хвост при столкновении с зданием аэровокзала. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

"Борт авиакомпании Ельцовка прибыл на дозаправку с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Посадка прошла гладко, а вот во время руления пилоты немного не рассчитали и довольно сильно впилились хвостом в стену", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, что у вертолета разрушена хвостовая часть и погнуты лопасти рулевого винта. Пострадавших в результате аварии нет.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике при крушении вертолета погибли пять медиков.

Также, на севере Киевской области в субботу, 16 января, потерпел крушение гражданский вертолет.

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Теги: Россия, авиация, видео, вертолет, авария
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Источник: korrespondent.net

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