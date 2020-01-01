Умерла первая афроамериканка, получившая "Оскар"

Сисели Тайсон исполняла роли в театре, а также снималась в кинофильмах и телевизионных передачах.

Американская актриса Сисели Тайсон, которая стала первой в истории афроамериканкой, получившей "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, скончалась на 97-м году жизни. Об этом в четверг, 28 января, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актрисы Ларри Томпсона.

"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем", - сообщил менеджер. О причинах смерти не уточняется.

Сисели Тайсон родилась в 1924 году в США. За свою карьеру она снялась более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди которых советско-американском музыкальная кинолента "Синяя птица" (1976).

В 1973 году Тайсон была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Саундер". В 1974 и 1994 актриса получила две премии Emmy. Также она снималась в таких фильмах и сериалах, как "Жареные зеленые помидоры" (1991), "Благодаря Винн Дикси" (2005), "Прислуга" (2011), сериал "Как избежать наказания за убийство" (2014 - 2020).

Добавим, что умерла актриса, сыгравшая офицера Хукс в Полицейской академии. Мэрион Рэмси недавно заболела. Точная причина ее смерти пока устанавливается.

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