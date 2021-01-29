Актер и друг Путина. Кем был Василий Лановой

Актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса, его родители были родом из Одесской области.

В Москве в возрасте 87 лет умер актер Василий Лановой. Еще 2 января стало известно, что Лановой заразился коронавирусом. У него не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, актера все же положили в больницу в виду возраста.

Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Позже актер перенес перенес клиническую смерть.

Корреспондент.net вспоминает жизненный путь Ланового.

Детство в Украине

Лановой родился в Москве в 1934 году, его родители были родом из Одесской области, после переезда в Москву они работали на химическом заводе.

Когда началась Вторая мировая война, Лановой гостил у бабушки в Украине. В одном из интервью он вспоминал: “Я 3,5 года был в оккупации в Украине. Мама и отец отправили нас, как и каждый год отправляли, отдыхать к бабушке и дедушке под Винницу. Через две недели они должны были приехать... Мы — две мои сестры и я — у­ехали из Москвы 20 июня 1941 года. 22 июня в 5 утра мы сошли на станции Абомеликово, а над нами летели сотни самолетов бомбить Одессу… Вот так для меня началась война. Мне было 7 лет, младшей сестре — 4 года, старшей — 10. Родители не приехали ни через год, ни через два, ни через три... 10 апреля 1944 года была освобождена Одесса, немцев выбили. И они снова побежали через нас — в Бессарабию… Мама приехала к нам только в конце мая 1944 года. Я побежал встречать ее на станцию, обогнал двух сестер. Вижу: два вола тянут арбу. На арбе сверху сидит женщина. Худющая! С громадными глазами. И... я пробежал мимо. Не узнал маму!”.

Актерство

После войны Лановой в Москве стал посещать театральную студию ЗИЛа — еще в двенадцатилетнем возрасте. После школы он поступил на факультет журналистики МГУ, но вскоре ушел в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1957 году. С этим училищем была связана вся жизнь Ланового: позже он стал там преподавать, а в 1995 году возглавил кафедру художественного слова.

Всего актер снялся почти в 80 кинокартинах и телефильмах. Среди его самых известных ролей — Артур Грей в Алых парусах (1961), Анатоль Курагин в картине Война и мир (1965), генерал Вольф в Семнадцати мгновениях весны (1973).

Лановой (крайний слева) в фильме Семнадцать мгновений весны

Знаковой для Ланового стала лента Офицеры — лидер проката в 1971 году. Журнал Советский экран тогда назвал Ланового лучшим актером года.

Лановой выступал как чтец с произведениями Пушкина, Ахматовой, Блока и других поэтов. Также артист работал над озвучиванием фильмов, например, многосерийной документальной ленты Великая Отечественная.



Политика

Лановой входил в общественные советы при Минобороны и Следственном комитете, в 2018 году выступил как доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах.

РБК Путин и Лановой

Также он был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

Актер участвовал в Русском марше.

11 марта 2014 года Лановой подписал Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму – то есть поддержал аннексию Крыма.

Лановой выступал председателем попечительского совета патриотической акции Бессмертный полк.

Например, в 2015 году Лановой возглавлял шествие Бессмертного полка в Москве вместе с Путиным.

Википедия

Семья

Артист был трижды женат: первый раз — на народной артистке Татьяне Самойловой, потом на актрисе Тамаре Зябловой. Третьей женой стала актриса Ирина Купченко, у пары два сына.

«Дома у нас все происходит, как у всех нормальных людей. Оставаясь наедине, мы стараемся не говорить о профессии. Все творческие проблемы оставляем за порогом дома, сохраняем свою нервную систему. С самого начала мы с Ириной договорились, что в присутствии детей никогда не будем говорить о своих проблемах. Ни она, ни я не хотели, чтобы они стали артистами», — писал Лановой в мемуарах.