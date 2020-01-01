Эсминцы США провели операцию в Черном море
Американские эсминцы Porter и Donald Cook провели морскую операцию с использованием авиации.
В Черном море ракетные эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук провели многоотраслевую морскую операцию с участием авиации. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.
"В Черном море корабли США Porter и DonaldCook провели морскую операцию с участием самолета P-8A для дальнейшего улучшения взаимодействия между союзниками NATO", - говорится в сообщении.
В сообщении также говорится, что "мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии".
Cмотрите фотогалерею: Эсминцы США провели операцию в Черном море
Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз Арвин.
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