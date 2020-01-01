ЕС ограничил экспорт вакцин, Украина – исключение

Для Украины сделали исключение, так как она является членом программы Восточного партнерства.

Еврокомиссия ограничила экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ЕК в пятницу, 29 января.

Ограничительные меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки. Документ запрещается вывозить из в третьи страны без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.

В то же время исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, для экспорта вакцины в которые не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

Мера введена с целью "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС".

Напомним, что ранее Зеленский обсудил вакцинацию с главой Еврокомиссии. В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев, подчеркнул Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Еврокомиссия хочет помочь Украине с вакцинами, пока они не будут доступны через механизм COVAX.

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