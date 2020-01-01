В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

В стране предлагают сосредоточиться на изучении английского, немецкого, французского, испанского языков.

Эстонский журналист Прийт Хыбемяги назвал бесперспективным изучение русского языка в стране, поскольку Россия - недружественное для Эстонии государство. Об этом в субботу, 30 января, пишет издание Postimees.

Он отметил, что в Эстонии существует только один государственный язык - эстонский.

По словам представителя СМИ, Россия для "Эстонии является довольно недружественной страной, каких-то особых дел с ней не ведется". По словам Хыбемяги, РФ "постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии", поэтому каких-либо перспектив для изучения русского языка нет.

Также Хыбемяги добавил, что после окончания школы детям нет нужды разговаривать на русском и читать в оригинале русских классиков, например Тургенева и Гоголя, так как существуют хорошие переводы на эстонский.

Напомним, эстонский генерал-майор Мартин Херем в эфире передачи Uudis+ призвал увеличить расходы на оборону до 6,5 процента от ВВП страны, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России".

Также сообщалось, что с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

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