Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Путина заявили об откровенной беседе с Байденом

Комментариев: 0
Стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, заявил спикер Кремля.
Байден созвонился с Путиным
Байден созвонился с Путиным
Getty

Разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина был деловитым и прагматичным, они признали наличие глубоких разногласий, требующих диалога. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Лента.Ру 31 января.

По его словам, Путин и Байден по телефону обсудили вопросы международных отношений и двусторонней повестки, в частности - возможность сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, выход США из Договора по открытому небу и продление договора.

Вооружить Украину. Что ждать от президента Байдена

"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога", - сказал Песков.

Отметим, что после состоявшегося разговора администрации президентов выпустили разные по тональности отчеты о беседе. Об этом подробно в материале Украина и ядерное оружие.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Путин, Байден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь