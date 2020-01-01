У Путина заявили об откровенной беседе с Байденом

Стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, заявил спикер Кремля.

Разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина был деловитым и прагматичным, они признали наличие глубоких разногласий, требующих диалога. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Лента.Ру 31 января.

По его словам, Путин и Байден по телефону обсудили вопросы международных отношений и двусторонней повестки, в частности - возможность сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, выход США из Договора по открытому небу и продление договора.

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"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога", - сказал Песков.

Отметим, что после состоявшегося разговора администрации президентов выпустили разные по тональности отчеты о беседе. Об этом подробно в материале Украина и ядерное оружие.

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