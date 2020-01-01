На протестах в России задержали рекордное количество человек

Больше всего задержанных в Москве (1624 человека), в Санкт-Петербурге (1149) и Красноярске (194).

В РФ число задержанных на протестах в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в воскресенье, 31 января, в разных городах страны, превысило пять тысяч человек. Соответствующие данные приводит правозащитная организация ОВД-Инфо.

Так, по состоянию на вечер воскресенья, количество схваченных российскими силовиками граждан составляет 5135, что является абсолютным рекордом за все время существования ОВД-Инфо (организация создана в декабре 2011 года). При этом данные обновляются.

Отмечается, что больше всего задержанных в Москве (1624 человека), в Санкт-Петербурге (1159) и Красноярске (194).

Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (182), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

Ранее сообщалось об около четырех тысячах схваченных протестующих. Задержания проходили в 80 российских городах.

На протестах в России задержали репера Оксимирона

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet