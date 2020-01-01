МИД РФ обвинил Штаты в организации протестов

Москва призвала Вашингтон прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

В российском МИД утверждают, что за митингами в городах РФ стоят США mid.ru

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США поощряют несанкционированные митинги на ее территории в рамках американской стратегии сдерживания РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 31 января, на странице ведомства в Facebook.

"Валовое вмешательство США во внутренние дела России - это такая же устоявшаяся правда, как их "поддельные" фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном", - отметили в российском МИД.

При этом в ведомстве добавили, что "поддержка незаконных действий госсекретаря США Антония Блинкена (дает - ред.) еще больше подтверждений роли Вашингтона в закулисье".

В связи с этим Кремль призвал Соединенные Штаты прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Наконец, в постскриптуме авторы поста подчеркнули, что протесты в РФ несанкционированные.

"P.S. Админам: "Митинги", о которых вы как профессиональные дипломаты так незаметно заботитесь, не "расписаны", а не санкционированы", - уточнили в российском МИД.

Напомним, ранее глава Госдепа Энтони Блинкен осудил применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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