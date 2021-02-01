Во Франции из окна выбросили коробку с человеческой головой - СМИ

В квартире подозреваемого в преступлении, экс-военного, обнаружили обезглавленное тело бездомного.

Во французском городе Тулон в понедельник, 1 февраля, из окна одного из домов в центре была выброшена картонная коробка, в которой находилась отрезанная человеческая голова. Подозреваемого задержала полиция, сообщает France Televisions.

По информации издания, жертвой оказался бездомный.

Полиция уже задержала мужчину, который подозревается в преступлении. Он - бывший солдат, находящийся в процессе развода.

В его квартире было найдено обезглавленное тело.

Rues barr'ees, policiers et militaires en nombre. Une grosse intervention est en cours dans le centre ville de Toulon ce lundi apr`es-midi.

Un signalement aupr`es des forces de l'ordre aurait fait 'etat d'une personne d'ecapit'ee. Le RAID est arriv'e sur place pic.twitter.com/pnQGf2sTEO — Var-matin (@Var_Matin) February 1, 2021

В настоящее время полиция ищет второго бездомного, находившегося в этом доме вечером в воскресенье.

Напомним, одессит обезглавил своего отца и убил знакомого.

Ранее сообщалось, что американец обезглавил двух своих детей. Мужчина арестован, ему грозит минимум 57 лет тюрьмы.



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