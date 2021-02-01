Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции из окна выбросили коробку с человеческой головой - СМИ

Комментариев: 0
В квартире подозреваемого в преступлении, экс-военного, обнаружили обезглавленное тело бездомного.
Полиция перекрыла район
Полиция перекрыла район
francetvinfo.fr

Во французском городе Тулон в понедельник, 1 февраля, из окна одного из домов в центре была выброшена картонная коробка, в которой находилась отрезанная человеческая голова. Подозреваемого задержала полиция, сообщает France Televisions.

По информации издания, жертвой оказался бездомный.

Полиция уже задержала мужчину, который подозревается в преступлении. Он - бывший солдат, находящийся в процессе развода.

В его квартире было найдено обезглавленное тело.

В настоящее время полиция ищет второго бездомного, находившегося в этом доме вечером в воскресенье.

Напомним, одессит обезглавил своего отца и убил знакомого.

Ранее сообщалось, что американец обезглавил двух своих детей. Мужчина арестован, ему грозит минимум 57 лет тюрьмы.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, полиция, Голова, окно, коробка, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь