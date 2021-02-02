В Москве у суда задерживают сторонников Навального

Полиция задержала около ста пятидесяти человек, среди которых как минимум четыре журналиста, которые пришли к суду.

В Москве у здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального начались задержания. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Сообщается, что на данное время полиция задержала около 150 человек. Из района суда уехали два автозака с задержанными. Как минимум один автозак с 26 задержанными прибыл в ОВД Северное Измайлово.

Уточняется, что в основном задержания идут возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро Преображенская.

У метро задержали журналиста, несмотря на предъявленное удостоверение.



Видео: SOTA pic.twitter.com/NSFhJaRIvn — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Ранее сообщалось, что власти Москвы рекомендовали закрыть магазины и кафе в центре города 31 января в связи с ожидающимися акциями в поддержку Алексея Навального.

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