Отравление Навального: в РФ заявили, что подозревают инсценировку

Сергей Лавров заявил, что под предлогом секретности России не были предъявлены доказательства того, что оппозиционер был отравлен ядом Новичок.

В МИД России заявили, что имеют все основания полагать, что инцидент с отравлением Алексея Навального ядом Новичок является инсценировкой, если западные страны не предъявят доказательств. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, сообщает ТАСС.

"Что касается дела Навального, то никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено, - сказал он.

Лавров отметил, что после обвинений должны последовать доказательства и ссылки на секретность Россия не приемлет.

"… у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - сказал Лавров.

Он отметил, что напомнил шведским собеседникам, что поскольку анализ проводился в лаборатории Вооруженных сил Швеции, где подтвердили выводы немецких экспертов, то ждет от шведских коллег открытости в этом вопросе.

Ранее в Германии заявили, что наличие в пробах Навального вещества группы Новичок подтвердили три независимые лаборатории - в Германии, Франции и Швеции.

Напомним, Навальный был госпитализирован без сознания с самолета в России 20 августа. Позже его перевезли в Берлин, где заявили, что он был отравлен веществом из группы Новичок.

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