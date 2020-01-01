Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Байден отменил ряд распоряжений Трампа по мигрантам

Комментариев: 0
Глава американского государства назвал миграционную политику предыдущей администрации национальным позором.
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал три указа, касающиеся миграционной политики государства, которыми отменил некоторые законодательные акты своего предшественника Дональда Трампа. Об этом в среду, 3 февраля, сообщило агентство ТАСС.

По словам главы Белого дома, он не занимается законотворчеством - он "устраняет плохую политику", поскольку приказы республиканца "контрпродуктивны для безопасности США".

Так, первым указом Байден отменил политику, по которой мигрантов разлучали с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пресечение границы.

Согласно второму документу, президент инициировал создание группы, которая будет заниматься вопросами воссоединения семей, о которых шла речь в первом указе.

Наконец, американский лидер распорядился начать пересмотр введенных Трампом препятствий для миграционных потоков.

"Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей - матерей и отцов - без какого-либо плана", - объяснил Байден.

Напомним, в первый день в должности президента США Байден подписал 17 указов, частью которых отменил распоряжения Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Байден, указ, мигранты, нелегальная миграция, Дональд Трамп, миграционная политика, указ президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь