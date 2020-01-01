Байден отменил ряд распоряжений Трампа по мигрантам
Президент США Джо Байден подписал три указа, касающиеся миграционной политики государства, которыми отменил некоторые законодательные акты своего предшественника Дональда Трампа. Об этом в среду, 3 февраля, сообщило агентство ТАСС.
Так, первым указом Байден отменил политику, по которой мигрантов разлучали с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пресечение границы.
Согласно второму документу, президент инициировал создание группы, которая будет заниматься вопросами воссоединения семей, о которых шла речь в первом указе.
Наконец, американский лидер распорядился начать пересмотр введенных Трампом препятствий для миграционных потоков.
"Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей - матерей и отцов - без какого-либо плана", - объяснил Байден.
Напомним, в первый день в должности президента США Байден подписал 17 указов, частью которых отменил распоряжения Трампа.
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