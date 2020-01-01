Байден отменил ряд распоряжений Трампа по мигрантам

Глава американского государства назвал миграционную политику предыдущей администрации национальным позором.

Президент США Джо Байден подписал три указа, касающиеся миграционной политики государства, которыми отменил некоторые законодательные акты своего предшественника Дональда Трампа. Об этом в среду, 3 февраля, сообщило агентство ТАСС.

По словам главы Белого дома, он не занимается законотворчеством - он "устраняет плохую политику", поскольку приказы республиканца "контрпродуктивны для безопасности США".

Так, первым указом Байден отменил политику, по которой мигрантов разлучали с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пресечение границы.

Согласно второму документу, президент инициировал создание группы, которая будет заниматься вопросами воссоединения семей, о которых шла речь в первом указе.

Наконец, американский лидер распорядился начать пересмотр введенных Трампом препятствий для миграционных потоков.

"Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей - матерей и отцов - без какого-либо плана", - объяснил Байден.

Напомним, в первый день в должности президента США Байден подписал 17 указов, частью которых отменил распоряжения Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet