Россия вывела на орбиту военный спутник

Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли аппарат на управление. Ему присвоили порядковый номер Космос-2549.

В России состоялся запуск ракеты-носителя Союз-2.1б. Она успешно вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны РФ в среду, 3 февраля.

Указано, что ракета стартовала 2 февраля в 23:45 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Вскоре наземные средства Воздушно-космических сил России приняли аппарат на управление. Ему присвоили порядковый номер Космос-2549. По данным специализированных американских сайтов, это разведывательный спутник среднего класса.

Предыдущий пуск ракеты Союз-2.1б с космодрома в Плесецке состоялся в декабре прошлого года.

Напомним, 22 декабря в Китае был осуществлен успешный запуск ракеты среднего класса Чанчжэн-8, которая вывела на орбиту секретный спутник XJY-7 и группу космических микроаппаратов.

Также в декабре компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

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