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Россия вывела на орбиту военный спутник

Комментариев: 3
Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли аппарат на управление. Ему присвоили порядковый номер Космос-2549.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1бс космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1бс космодрома Плесецк
Минобороны РФ

В России состоялся запуск ракеты-носителя Союз-2.1б. Она успешно вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны РФ в среду, 3 февраля.

Указано, что ракета стартовала 2 февраля в 23:45 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Вскоре наземные средства Воздушно-космических сил России приняли аппарат на управление. Ему присвоили порядковый номер Космос-2549. По данным специализированных американских сайтов, это разведывательный спутник среднего класса.

Предыдущий пуск ракеты Союз-2.1б с космодрома в Плесецке состоялся в декабре прошлого года.

Напомним, 22 декабря в Китае был осуществлен успешный запуск ракеты среднего класса Чанчжэн-8, которая вывела на орбиту секретный спутник XJY-7 и группу космических микроаппаратов.

Также в декабре компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

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Теги: Россия, космос, ракета, ракета-носитель, ракеты, космодром, космонавтика, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    03.02.2021, 09:45
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
И что, никто из кацапов грыжу не заработал?
ptt_fever    03.02.2021, 09:43
Оценка:  -2
ptt_fever
тем временем скаклы покрасили очередной забор жевто-блакитной краской
Путин-Xyйло    03.02.2021, 09:46
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Если это забор рашистского посольства, - Я лично не против
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