Опубликовано последнее в жизни Марадоны видео

Легендарного футболиста сняли дома после выписки из больницы, где ему делали операцию на голове по удалению гематомы.

Аргентинские СМИ опубликовали, как утверждается, последнее видео легендарного футболиста Диего Марадоны перед его смертью.

По утверждению телеканала Cronica, видео было сделано после выписки из больницы Марадоны в его доме. Футболисту делали операцию по удалению гематомы.

На кадрах ролика Марадона ест суп, у него на голове послеоперационная повязка. Рядом с ним его бывшая жена Виктория Охеда. На видео Диего Марадона обращается к своему хирургу Луке.

Напомним, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

Также сообщалось, что после смерти Марадоны в Аргентине был объявлен общенациональный траур.

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