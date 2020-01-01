Опубликовано последнее в жизни Марадоны видео
Аргентинские СМИ опубликовали, как утверждается, последнее видео легендарного футболиста Диего Марадоны перед его смертью.
По утверждению телеканала Cronica, видео было сделано после выписки из больницы Марадоны в его доме. Футболисту делали операцию по удалению гематомы.
На кадрах ролика Марадона ест суп, у него на голове послеоперационная повязка. Рядом с ним его бывшая жена Виктория Охеда. На видео Диего Марадона обращается к своему хирургу Луке.
Напомним, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.
Также сообщалось, что после смерти Марадоны в Аргентине был объявлен общенациональный траур.
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