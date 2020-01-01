Суд ООН признал свою юрисдикцию в деле между США и Ираном

Иран подал три года назад иск о нарушении США обязательств в рамках договора о дружбе. Решения суда ООН в Тегеране назвали "юридическим успехом".

Международный суд ООН имеет необходимую юрисдикцию для рассмотрения иска Ирана к США, поданного в 2018 году. Возражения США инстанция отклонила, заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, пишет ТАСС.

"Суд считает, что обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданного Ираном 16 июля 2018 года иска на основе договора с США О дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года и что указанный иск является приемлемым", - отметил Абдулкави Ахмед Юсуф.

Весной 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, которые были введены США и ЕС.

Помимо этого Трамп пообещал не только возобновить старые санкции, но и ввести новые.

Некоторые ограничения против Тегерана начали действовать уже с августа того же года. Они затронули автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и металлов. Санкции на экспорт нефтепродуктов были введены в ноябре 2018 года.

Иран в июле обратился в Международный суд ООН. В иске Тегерана говорилось, что Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках договора о дружбе 1955 года.

Осенью того же года международная судебная инстанция частично удовлетворила ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства.

Так, Вашингтон не должен препятствовать свободному экспорту на территорию Ирана лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, запчастей, оборудования и услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации.

В августе 2019 года американцы подали предварительные возражения. США посчитали иск Тегерана неприемлемым и заявили, что "суд не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения дела".

Между тем в среду, 3 февраля, стало известно, что официальный представитель иранского ведомства Саид Хатибзаде назвал юридическим успехом решение суда ООН о юрисдикции в разбирательстве с США.

"Это постановление стало вторым юридическим успехом в процессе рассмотрения этого дела, которое связано с повторным введением и ужесточением бесчеловечных санкций со стороны США в отношении нашей страны", - заявил Хатибзаде.

Напомним, что в Международном уголовном суде завершили предварительный анализ по Украине. У суда есть все основания возбудить дела по событиям в Крыму и на Донбассе, связанным с агрессией РФ.

Добавим, что Гаага инициирует расследование иска Украины по РФ.



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