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Полицейский оштрафовал родственников для улучшения показателей своей работы

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Бывшего сотрудника правоохранительных органов обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Полицейский также подделал подписи "нарушителей"
Полицейский также подделал подписи "нарушителей"
Sohu.com

В Костромской области, РФ, полицейский-водитель из отделения патрульно-постовой службы фиктивно оштрафовал двух своих родственников за то, что те якобы курили сигареты в неположенном месте. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в региональном Следственном комитете.

Следствие установило, что мужчина тем самым хотел искусственно улучшить показатели своей работы. При этом он не просто внес в протоколы заведомо ложные сведения, но и подделал подписи “нарушителей”.

“Административные наказания в виде штрафов обвиняемый оплатил из личных средств, чтобы скрыть следы преступления от родственников”, - уточнили в Следственном комитете.

Полицейский уже уволен. Следствие его обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что львовские правоохранители завершили расследование в отношении 10 членов участковой избирательной комиссии. Их подозревают в фальсификации во время второго тура выборов городского головы. 

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Теги: Россия, штраф, полиция, родственники, РФ
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Источник: korrespondent.net

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