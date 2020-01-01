Британка заработала $68 000 на продаже видеозвонков с козами

Наплыв желающих увидеть во время видеозвонка козу был таким большим, что вместо увольнения сотрудников ей пришлось привлечь дополнительного администратора по звонкам.

В Великобритании владелица фермы в графстве Ланкашир 32-летняя Дот Маккарти сумела спасти погибающий в период пандемии бизнес благодаря необычному способу заработка. Она стала предлагать скучающих без посетителей коз в качестве собеседников в Zoomи Skype. Об этом в среду 3 февраля, рассказала BBC.

До событий 2020 года фермер жила в основном за счет продажи продуктов животноводства. Также, на ферму приезжали школьные экскурсии и свадьбы - покормить коз и отдохнуть на природе. Однако, когда в Британии объявили жесткий карантин, бизнес Маккартни – остановился.

Тогда женщине пришла в голову идея продавать видеозвонки с козами. В начале апреля повесила на сайте фермы объявление о сдаче животных в онлайн-аренду: “Лучшее предложение всех времен: всего за 5 фунтов вы можете арендовать для вашего рабочего Zoom-совещания мою КОЗУ”.

На выбор предлагались выставочная коза Лола, коза Маргарет и их приятель козел Себастьян. Животных предполагалось подключать к запланированной встрече через систему приглашений, где они участвовали бы в общем созвоне, жуя траву и периодически блея в камеру. За пять фунтов предлагалось пять минут общения со зверинцем.

Разместив объявление, фермерша легла спать. А на следующее утро обнаружила в электронной почте более 200 писем с просьбой о созвоне с козой.

По словам Маккарти, ее предложение пользовалось “бешенной популярностью”.

“За день козы участвовали в 100-200 видеозвонках с людьми из Великобритании, США, Австралии, Китая, России и множества других стран. Чаще всего их заказывали в качестве розыгрыша, чтобы оживить рабочее совещание или скучный онлайн-урок”, - рассказала Маккартни.

Каждой козе на сайте фермы создали отдельный профиль с фото и описанием. Когда бизнес разросся, Маккарти разработала “бронзовые”, “серебряные” и “золотые” пакеты, куда помимо видеозвонков входили открытки с фотографиями и различные фирменные товары.

Также, узнав о бедственном положении фермы, многие поначалу просто жертвовали деньги, изрядно переплачивая за созвон. В результате за время пандемии Дот Маккарти заработала свыше 50 000 фунтов (около $68 000) и спасла свой бизнес от разорения.

“Мы приняли решение, что продолжим это дело, даже когда всё вернется на круги своя. Плюс, это проще и веселее, чем продавать навоз”, - призналась фермерша.

По ее словам, часть из собранных денег пойдет на перевод хозяйства на возобновляемые источники энергии.

Ранее в американском штате Джорджия коза проникла в незапертый полицейский автомобиль, съела рабочие документы, а потом напала на сотрудницу полиции.

Также сообщалось, что в Евросоюзе 17% от общего объема выбросов парниковых газов составляют выбросы от животноводства.

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