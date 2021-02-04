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Блокировка телеканалов: Британия и Канада поддержали Киев

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Страны Запада поддержали решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит ущерб Украине.
Президент ввел санкции против трех ТВ-каналов
Президент ввел санкции против трех ТВ-каналов
112.ua (иллюстративное фото)

Великобритания и Канада поддержали применение властями Украины санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и трех телеканалов. Об этом сообщили посольства этих государств в Украине в четверг, 4 февраля.

"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в Украине", – написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

В свою очередь Канада признает, "что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны".

"Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", – заявило канадское посольство.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".

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Теги: Украина, Свобода слова, Британия, телевидение, медиа, посольство, посол, телеканалы, санкции, телеканал, Великобритания, гибридная война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kerrohhop    04.02.2021, 11:42
Оценка:  -1
kerrohhop
Было бы странно если бы эти говностраны-любители двойных стандартов,не поддержали своего холопа,который в угоду им чинит беспредел.
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