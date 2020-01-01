Pornhub вводит цифровую проверку пользователей

Платформа увеличит команду модераторов и усилит контроль за пользователями, которые загружают видео.

Порносайт Pornhub представил подробную информацию о том, как планирует усиливать безопасность и бороться со злоупотреблениями. Об этом говорится в заявлении , опубликованном 2 февраля.

Так, проверка контента по-прежнему будет осуществляться командой модераторов, а контроль пользователей обеспечит компания по цифровой верификации Yoti "путем предоставления текущей фотографии и утвержденного правительством документа, удостоверяющего личность".

"Yoti проверит действительность документа, подтверждающего личность, и сопоставит этот документ с присланной фотографией, используя безопасную биометрическую технологию", – указали в Pornhub.

В заявлении отмечается, что модераторы платформы пройдут более тщательную подготовку и будут чаще проверять поисковые запросы на наличие фраз, нарушающих политику пользования.

Также Pornhub объявил, что выпустит отчет о прозрачности, "детализирующий результаты модерации контента за 2020 год".

Напомним, в начале декабря 2020 года в газете NYT вышла статья о том, как Pornhub зарабатывает на видео с детьми . Автор поделился историями девушек, ролики с которыми появились на порносайте без их согласия и были сделаны до совершеннолетия.

В связи с этим Visa и Mastercard приостановили предоставление услуг Pornhub на неопределенный срок.

Из-за скандала видеохостинг удалил миллионы видео от непроверенных пользователей, что составило более 80% всего контента, а также изменил политику загрузки.

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