Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Pornhub вводит цифровую проверку пользователей

Комментариев: 0
Платформа увеличит команду модераторов и усилит контроль за пользователями, которые загружают видео.
Pornhub усиливает безопасность на сайте
Pornhub усиливает безопасность на сайте
Getty Images
 
Порносайт Pornhub представил подробную информацию о том, как планирует усиливать безопасность и бороться со злоупотреблениями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 февраля.
 
Так, проверка контента по-прежнему будет осуществляться командой модераторов, а контроль пользователей обеспечит компания по цифровой верификации Yoti "путем предоставления текущей фотографии и утвержденного правительством документа, удостоверяющего личность".
 
"Yoti проверит действительность документа, подтверждающего личность, и сопоставит этот документ с присланной фотографией, используя безопасную биометрическую технологию", – указали в Pornhub.
 
В заявлении отмечается, что модераторы платформы пройдут более тщательную подготовку и будут чаще проверять поисковые запросы на наличие фраз, нарушающих политику пользования. 
 
Также Pornhub объявил, что выпустит отчет о прозрачности, "детализирующий результаты модерации контента за 2020 год".
 
Напомним, в начале декабря 2020 года в газете NYT вышла статья о том, как Pornhub зарабатывает на видео с детьми. Автор поделился историями девушек, ролики с которыми появились на порносайте без их согласия и были сделаны до совершеннолетия. 
 
В связи с этим Visa и Mastercard приостановили предоставление услуг Pornhub на неопределенный срок.
 
Из-за скандала видеохостинг удалил миллионы видео от непроверенных пользователей, что составило более 80% всего контента, а также изменил политику загрузки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Идентификация, порносайты, проверка, PornHub
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь