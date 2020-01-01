В Британии выявили новую мутацию коронавируса

Теперь ученые опасаются, что новый штамм может очень быстро распространяться и влиять на вакцину.

В Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. Об этом заявила консультативная группа по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии, сообщает Sky News во вторник, 9 февраля.

Новый штамм произошел от так называемого "кентского штамма" коронавируса. Ученые классифицировали обнаруженную в Бристоле мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство". В частности, исследователи боятся, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.

На данный момент в Бристоле было зарегистрировано 14 случаев этой мутации, еще четыре случая нашли в Манчестере и три - в других городах.

Напомним, что ВОЗ обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций. В организации призвали страны объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации, а фармкомпании - увеличить производственные мощности.

Также сообщалось, что в мире уже более четырех тысяч штаммов COVID. Медики считают, что существующие вакцины будут эффективными при всех мутациях коронавируса, однако, разработчики продолжают совершенствовать свои препараты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet