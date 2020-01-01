В Дании задержали семь человек по подозрению в подготовке к терактам

Полиция подозревает задержанных в подготовке "одного или нескольких" терактов, а также в приобретении компонентов взрывчатых веществ и оружия.

В Дании задержали семь подозреваемых в подготовке к терактам

В Дании Служба безопасности и разведки задержала семь человек по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает датский DR в четверг, 11 февраля.

Задержанных подозревают в подготовке "одного или нескольких" терактов или причастности к подготовке терактов, в частности, в приобретении компонентов взрывчатых веществ и оружия.

Подозреваемых задержали еще 6-8 февраля в рамках масштабной операции с участием правоохранителей из нескольких регионов. Еще одного вероятного соучастника задержали в Германии.

В то же время гражданство, национальность и религиозную принадлежность задержанных не уточняют.

Напомним, что ранее в США неизвестные угрожали "направить самолет на Капитолий". Атаку на здание Капитолия планировали во время совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса.

Также сообщалось, что в Польше заявили о предотвращении теракта против мусульман. Подозреваемые в подготовке теракта выступали "против исламизации Польши", заявили в Варшаве.

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