Глава Туркменистана назначил своего сына на высокий пост

Сердар Бердымухамедов ранее занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства, а также, поставил его во главе Высшей контрольной палаты страны (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), ввел его в состав Государственного совета безопасности Туркменистана. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Turkmenportal.

Для того, чтобы назначение стало возможным, глава государства расширил число заместителей глав правительства. Согласно постановлению, должность введена "в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству", передает портал.



Также президент сообщил, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в уничтожении партии контрабандных наркотических веществ в специальной печи.

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