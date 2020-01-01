На Европу обрушились аномальные морозы
В ряде стран Европы наблюдаются аномально низкие температуры. Об этом сообщает телеканал Sky News в пятницу, 12 февраля.
Так, в Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.
В то же время во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.
При этом в Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.
Накануне в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов.
Наконец, метеослужба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.
Напомним, что ранее стала известна дата саммита мировых лидеров по климату. Встреча пройдет в апреле. Главы государств планируют объединить усилия в борьбе с выбросами в окружающую среду.
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