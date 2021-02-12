В штате Нью-Йорк власти скрывали реальную смертность от COVID

В домах престарелых штата скончались вдвое больше людей, чем гласят официальные данные, пишут СМИ.

Власти штата Нью-Йорк, США, скрывали настоящие показатели смертности от коронавируса в домах престарелых - реальные цифры могут быть вдвое выше официальных. Об этом сообщает New York Times в пятницу, 12 февраля.

О настоящей смертности от COVID-19 журналистам удалось узнать благодаря ряду судебных постановлений и утечек в администрации Нью-Йорка. В частности, издание получило доступ к стенограмме телефонного разговора помощницы губернатора Эндрю Куомо Мелиссы ДеЗоры с законодателями.

"В той ситуации мы не знали, что данные, которые мы дадим Министерству юстиции и вам, будут использованы против нас. Мы не знали, что будет расследование. Мы просто застыли", - сказала чиновница.

Теперь новость вызвала шквал осуждений не только со стороны республиканцев, но и среди однопартийцев Куомо демократов, призвавших лишить его чрезвычайных полномочий во время пандемии, а также провести федеральное расследование и отправить в отставку ряд руководящих чиновников в администрации Нью-Йорка.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что около 300 млн американцев сделают COVID-прививку к концу июля. Компании-производители вакцин Pfizer и Moderna предоставят по 300 млн доз вакцин к концу июля 2021 года.

Также сообщалось, что в США впервые от COVID умер конгрессмен. Политики умер через неполные две недели после положительного теста. Ранее он говорил, что в целом чувствует себя хорошо.

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