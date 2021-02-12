США продолжат добиваться экстрадиции Ассанжа - СМИ

Правозащитники обратились к исполняющему обязанности главы Минюста США Монти Уилкинсону с просьбой отказаться от преследования Ассанжа.

В Минюст США обратились с просьбой отказаться от преследования Джулиана Ассанжа

Администрация президента США Джо Байдена приложит всех усилий, чтобы основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был экстрадирован из Великобритании в Штаты. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила газета The New York Times.

"Мы продолжаем добиваться экстрадиции", - заявил изданию представитель американского Минюста.

При этом отмечается, что несколько дней назад правозащитники обратились к исполняющему обязанности генпрокурора США Монти Уилкинсону с просьбой отказаться от преследования Ассанжа.

Они объяснили, что дело, возбужденное против журналиста администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, может создать прецедент, представляющий серьезную угрозу для свободы прессы, указано в материале.

Как известно, Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.

Напомним, в январе суд в Лондоне отказал американским властям в экстрадиции Ассанжа, поскольку у заключенного наблюдаются симптомы депрессии и склонность к суициду.

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