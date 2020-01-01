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Биткоин вновь обновил очередной исторический максимум

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Криптовалюта резко подорожала. В начале недели ее стоимость составляла $ 47 тысяч. В воскресенье биткоин стал дороже на $2 тыс.
Цена биткоина $49,265
Цена биткоина $49,265

Стоимость биткоина обновила свой исторический максимум и составила 49,265 долларов по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, пишет ТАСС.

До этого рекордный максимум был зафиксирован 9 февраля. Тогда цена криптовалюты превысила 47 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что биткоин потребляет электроэнергии больше, чем вся Аргентина.

Напомним, что британец выбросил на свалку биткоины на lb210 млн.
 

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Теги: валюта, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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