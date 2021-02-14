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В России девушки образовали цепи солидарности

Комментариев: 3
По примеру белорусов в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Казани девушки выстроились в цепи солидарности.

В нескольких городах России в воскресенье, 14 февраля, девушки образовали цепи солидарности в поддержку политзаключенных. Некоторых участников акций задержали, сообщает ОВД-Инфо.

В Москве на Старом Арбате в акции приняли участие более 200 человек.

Аналогичные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах.

В Казани после митинга задержали девять человек. 

Также задержали одного активиста в Москве. Он расклеивал листовки-приглашения на вечернюю акцию протеста с фонариками "Любовь сильнее страха", организованную в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Данная акция уже началась в городах Дальнего Востока.

Напомним, в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Навальному начались задержания.

После этого штаб Навального объявил о временном прекращении протестов.

 

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Теги: Россия, протесты, видео, акция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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xapi3mat    14.02.2021, 18:29
Оценка:  +9
xapi3mat
мужики видать бухают...
Путин-Xyйло    14.02.2021, 18:08
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Теперь Хубло возбоится или в нем проснется что-то человеческое. Наивняк.
ЗовПрироды    14.02.2021, 18:11
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Х-ло давно здохло как бешенная собака. Страной правит Сечин при помощи Роттенбергов, Потанина и доугих персонажей. У них нет эмоций, рлна только жажда нефтедолларов , да и Навальный - такое же гуано. Человек одной из кремлевских группировок.
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