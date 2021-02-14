В России девушки образовали цепи солидарности

По примеру белорусов в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Казани девушки выстроились в цепи солидарности.

В нескольких городах России в воскресенье, 14 февраля, девушки образовали цепи солидарности в поддержку политзаключенных. Некоторых участников акций задержали, сообщает ОВД-Инфо. В Москве на Старом Арбате в акции приняли участие более 200 человек. Аналогичные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах.

В Казани после митинга задержали девять человек. Также задержали одного активиста в Москве. Он расклеивал листовки-приглашения на вечернюю акцию протеста с фонариками "Любовь сильнее страха", организованную в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Данная акция уже началась в городах Дальнего Востока. Напомним, в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Навальному начались задержания. После этого штаб Навального объявил о временном прекращении протестов.

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