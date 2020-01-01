Байден оценил решение по импичменту Трампа

Накануне американский Сенат во второй раз не смог объявить импичмент экс-президенту Трампу.

Отказ Сената США поддержать обвинения против экс-президента Дональда Трампа не отменяет их суть. Так президент Джо Байден прокомментировал провал голосования за импичмент Трампа, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против приговора, например, лидер меньшинства в Сенате МакКоннелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провокацию" насилия, развязанного в Капитолии", - говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что импичмент поддержали также семь сенаторов-республиканцев.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам о хрупкости демократии. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Этому насилию и экстремизму нет места в Америке. И что у каждого из нас есть обязанность и ответственность как у американцев, и особенно как у лидеров, - защищать правду и победить ложь", - сказал президент США.

Напомним, Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.

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