Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

В Офисе президента подвели итоги первого дня визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, 14 февраля, встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна. Об этом сообщили Корреспондент.net в Офисе президента.

Собеседники отметили, что обе страны в ближайшие пять лет могут увеличить товарооборот в несколько раз.

Зеленский отметил, что Украина является надежным гарантом продовольственной безопасности Эмиратов и других стран региона, а наращивание агроинвестиций в Украине может увеличить экспорт украинской сельхозпродукции в десятки раз. Также стороны обсудили сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, ВПК и космических технологий.

Во время визита Зеленского подписан Меморандум о взаимном признании водительских удостоверений. Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и протокол об избежании двойного налогообложения.

Госконцерн Укроборонпром подписал соглашения с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долларов.

Был подписан ряд других документов о сотрудничестве в сфере туризма, сельского хозяйства, диджиитализации и привлечении инвестиций.

Также Зеленский вместе с женой Еленой посетили символические места, которые имеют важное значение для ОАЭ. В частности, президентская чета побывали в Великой мечети шейха Заида, где почтили память первого президента и основателя ОАЭ шейха Заида Аль Нахайяна в месте его захоронения рядом с мечетью.

Кроме того, Владимир и Елена Зеленская посетили музей Лувр Абу-Даби. Также украинский президент возложил цветы к Мемориалу гражданам ОАЭ, погибших при исполнении служебных обязанностей (Wahat Al Karama).

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