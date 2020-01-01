Зеленский провел встречу с премьером ОАЭ

Украинский президент вслед за наследным принцем Абу-Даби встретился с правителем эмирата Дубай.

Второй день визита Зеленского в ОАЭ Офис президента

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Об этом сообщает пресс-служба ОП в понедельник, 15 февраля.

Отмечается, что во время разговора стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ, обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Зеленский остановился на развитии инфраструктуры и призвал ОАЭ инвестировать в эту отрасль в Украине.

Отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с последствиями распространения коронавируса и влияния карантинных мероприятий на экономики стран.

Зеленский подчеркнул, что повышенное внимание руководства Украины и ОАЭ к приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества свидетельствует о существовании политической воли и в дальнейшем развивать и углублять конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах украинского и эмиратского народов.

Со своей стороны Мухаммад бин Рашид Аль Мактум отметил, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения. Он отметил посещения президентом выставки Экспо-2020 и отметил, что Украина является весомым партнером ОАЭ в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в первый день визита Зеленского Украина и ОАЭ подписали соглашений на три миллиарда долларов. В том числе подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet