Лавров об отношениях с ЕС: Все разрушено - не нами

Российский министр винит в ухудшении отношений России и Евросоюза Брюссель. Говорит, что все началаось после Майдана.

Глава МИД России Сергей Лавров снова поднял вопрос о разрыве отношений с Евросоюзом. заявив в понедельник, 15 февраля, что инициатором этого является Брюссель, сообщает Интерфакс.

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС", - сказал он на пресс-конференции с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Начало разрыва отношений он видит в 2014 году, когда в Украине свергли президента Виктора Януковича, а страны ЕС не смогли обеспечить выполнение мирного процесса смены власти. "Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - сказал Лавров.

При этом, по его словам, вину за все происходящее "Евросоюз свалил на РФ".

"Евросоюз последовательно разрушил все без исключения механизмы, которые существовали на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая саммиты, которые проводились дважды в год, включая ежегодные встречи правительства РФ с еврокомиссарами", - утверждает Лавров.

"Все это разрушено, и повторю - не нами", - добавил он.

Сейчас, по словам главы МИД РФ, отношения с ЕС имеют спорадический характер и сводятся либо к ситуации с поставками углеводородов, либо к вопросам внешней политики.

В свою очередь, в ЕС сегодня заявили, что не видят смысла комментировать высказывания Лаврова.

"Главный дипломат ЕС в Москве высказал очень четкую позицию Евросоюза по поводу того, как мы видим возможность дальше развивать отношения между ЕС и Россией. Важно, что мы уже получили на это ответ... Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова, в каком бы контексте он это ни говорил. Что действительно важно - это действия и поведение России", - отметил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

Он добавил, что вопрос отношений с РФ министры иностранных дел ЕС планируют обсуждать на встрече 22 февраля.

Напомним, на прошлой неделе Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС. "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - сказал он тогда.

В ЕС "приняли к сведению" слова Лаврова и констатировали, что "состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее".

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