В США объявили о создании комиссии по расследованию событий 6 января

Кроме расследования фактов и причин нападения, будет исследоваться вопрос готовности и реагирования полиции Капитолия и других правоохранительных органов: федеральных и местных.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о создании независимой комиссии, которая будет расследовать нападение на Капитолий. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Reuters.

"Комитет расследует и сообщит о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением на комплекс Капитолия США 6 января 2021 года и вмешательством в мирную передачу власти", - уточняется в сообщении.

Пелоси пояснила, что к созданию комиссии конгресс подтолкнули процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа и выводы отставного генерал-лейтенанта Рассела Оноре, которого просили проверить обеспечение безопасности Капитолия. По словам Пелоси, из них "стало ясно, что мы должны выяснить правду о том, как это произошло".

Спикер также заявила о необходимости выделить дополнительные средства на защиту Конгресса.

Противники Трампа считают, что он спровоцировал волнения. Сам Трамп осудил штурм и пообещал, что те, кто нарушил закон, заплатят за это. Бывшего главу государства обвинили в подстрекательстве к мятежу, против него начался процесс по импичменту, однако Сенат проголосовал против.

Напомним, Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Ранее, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

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