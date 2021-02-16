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В Испании вспыхнули беспорядки из-за ареста рэпера

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Певца Пабло Хаселя суд обвинил в прославлении терроризма и оскорблении королевской семьи. Рэпера арестовали после штурма университета.
Протесты в Барселоне после ареста рэпера Пабло Хаселя
Протесты в Барселоне после ареста рэпера Пабло Хаселя

В испанском городе Барселоне, во вторник вечером, 16 февраля, вспыхнули массовые протесты с требованием освободить рэпера Пабло Хаселя. Об этом сообщает Reuters.

Полиция Каталонии сообщила, что в Барселоне протестующие построили баррикады и сожгли мотоциклы и мусорные баки. Возникли столкновения между протестующими и силовиками, 14 человек были задержаны.

Пабло Хасель был приговорен к девятимесячному тюремному сроку в 2018 году за тексты песен и твиты, в которых он упоминал баскскую сепаратистскую военизированную группировку ETA, испанские судьи сравнивал с нацистами, а бывшего короля Хуана Карлоса называл боссом мафии. Певца обвинили в прославлении терроризма и оскорблении королевской семьи.

Власти установили срок Хаселю, чтобы он сдался полиции. В понедельник рэпер забаррикадировался в университете Лериды на северо-востоке Испании. Во вторник десятки полицейских штурмовали здание университета и арестовали певца.

Напомним, вчера испанская полиция штурмовала университет в муниципалитете Лерида в Каталонии, где забаррикадировался рэпер, приговоренный к тюремному заключению.

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Теги: Испания, беспорядки, Барселона, протесты, видео, рэпер, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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