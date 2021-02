В Испании вспыхнули беспорядки из-за ареста рэпера

В испанском городе Барселоне, во вторник вечером, 16 февраля, вспыхнули массовые протесты с требованием освободить рэпера Пабло Хаселя. Об этом сообщает Reuters.

Полиция Каталонии сообщила, что в Барселоне протестующие построили баррикады и сожгли мотоциклы и мусорные баки. Возникли столкновения между протестующими и силовиками, 14 человек были задержаны.

Пабло Хасель был приговорен к девятимесячному тюремному сроку в 2018 году за тексты песен и твиты, в которых он упоминал баскскую сепаратистскую военизированную группировку ETA, испанские судьи сравнивал с нацистами, а бывшего короля Хуана Карлоса называл боссом мафии. Певца обвинили в прославлении терроризма и оскорблении королевской семьи.

Власти установили срок Хаселю, чтобы он сдался полиции. В понедельник рэпер забаррикадировался в университете Лериды на северо-востоке Испании. Во вторник десятки полицейских штурмовали здание университета и арестовали певца.

Huge protests & now riots taking place on the streets of Barcelona after Spanish police stormed university this morning to arrest rapper #PabloHasel for criticising the king, government & state institutions #Spain #Catalan #L'erida #PabloHaselLlibertatpic.twitter.com/XKcbOT4cMu