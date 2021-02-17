Страна разрушена. 10 лет восстанию в Ливии

10 лет назад в Ливии начались выступления против Муаммара Каддафи, которые через несколько месяцев привели к его свержению и убийству.

17 февраля в Ливии отмечается как День гнева, с этого дня 10 лет назад началось восстание, которое привело к свержению режима Муаммара Каддафи, гражданской войне и практическому распаду государства на несколько объединений.

Гражданская война продолжается и сейчас, в октябре 2020 года стороны договорились о прекращении огня, а в феврале в стране появилось переходное объединенное правительство, которое возглавил Абдель Хамид Дбейба.

Корреспондент.net разбирается в последствиях восстания в Ливии.

Как проходило восстание

Протестующих против Каддафи в Ливии в 2011 году разгоняли регулярные войска. Силовое подавление митингов не осталось без внимания мирового сообщества. 26 февраля 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1970, вводившую санкции против руководства Ливии.

На следующий день в Бенгази оппозиция сформировала Переходный национальный совет (ПНС), который вскоре провозгласил себя единственным законным представителем народа Ливии.

Первой страной, признавшей легитимность нового органа, стала Франция. О своём решении Париж объявил 10 марта. А к июлю 2011 года переходное правительство заручилось признанием более 30 стран, включая США и Великобританию.

17 марта Совбез принял резолюцию 1973, которая вводила в Ливии бесполётную зону и санкционировала меры по защите мирных жителей. В поддержку этого документа проголосовали три постоянных члена Совета — США, Великобритания, Франция, а Россия и Китай воздержались.

18 марта Соединённые штаты, Великобритания, Франция и ряд арабских стран выдвинули Каддафи ультиматум, потребовав немедленно прекратить атаки на мирное население страны, а на следующий день западная коалиция начала воздушную операцию.

22 марта руководство НАТО приняло решение о проведении морской операции Unified Protector. Флот Североатлантического альянса действовал под предлогом выполнения резолюции 1973 в части оружейного эмбарго.

Каддафи скрывался. Однако 20 октября 2011 года ливийский лидер был зверски убит вблизи города Сирт после авиаудара по его кортежу.

EPA Свержение Каддафи

Досталось больше всего

Каддафи правил Ливией 42 года, спустя 10 лет после его свержения ливийцы все еще ждут разрешения политического кризиса в стране.

С 2014 года страна разделена: западную часть, включая столицу Триполи, контролирует признанное ООН коалиционное правительство, восточную - поддерживаемый Египтом и Россией маршал Халифа Хафтар.

Последняя по времени вспышка боевых действий, когда силы Хафтара пытались, но не смогли занять Триполи, продолжалась с апреля 2019 по июнь 2020 года.

Бедность

Большинство ливийцев живет в бедности. В городах регулярно отключается электричество. Большой ущерб нанесен некогда главной отрасли национальной экономики, добыче нефти.

Фактически в Ливии уничтожены экономика и единая система управления.

EPA Гражданская война в Ливии

Страна нелегалов

Сейчас Ливия превратилась в бесперебойный источник в источник нелегальной миграции в ЕС и одновременно в плацдарм для переправки беженцев из других государств Африки, пострадавших от гражданских войн. Пик наплыва нелегалов из Ливии пришёлся на 2015 год.

В последующие годы число беженцев стало снижаться, однако ситуация с их бесконтрольным прибытием, размещением и социальной адаптацией с повестки дня не ушла.

Кроме того, отсутствие централизованной государственной власти сделало Ливию удобным прибежищем для террористических структур.