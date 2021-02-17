Brexit: 27% жителей Британии хотят присоединения к ЕС

Британия официально вышла из ЕС 31 декабря 2020 года. На сегодня 12% респондентов предпочли бы отойти еще дальше от Европы.

22% хотят более тесных отношений с ЕС без обратного вступления

Большинство граждан Великобритании недовольны торговым соглашением заключенным с ЕС премьер-министром страны Борисом Джонсоном после Brexit. Об этом говорят данные опроса, опубликованные Британской внешнеполитической группой, пишет Европейская правда.

Согласно исследованию, менее четверти респондентов считают, что соглашение Джонсона является "наилучшей основой для наших отношений с ЕС".

Также выяснилось, что 27% опрошенных жителей Соединенного Королевства хотят гораздо более тесных отношений с Европейским Союзом с целью повторного присоединения. 22% хотят более тесных отношений, но не вступать в блок. А 12% предпочли бы отойти еще дальше от Европы.

24% респондентов, одобряющих соглашение, положительно его оценивают с оговоркой. По их мнению, это было самое лучшее соглашение на "ближайшее будущее".

Напомним, Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года. Переходные механизмы действовали до конца декабря 2020 года и были направлены на то, чтобы последствия выхода практически не ощущались.

Как сообщалось ранее, ЕС обвиняет Британию в невыполнении условий Brexit.

Добавим также, что британский экспорт в ЕС рухнул на 70% из-за Brexit.

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