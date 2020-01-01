В Дании посольство США эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании посольства.

В посольстве США в Дании искали бомбу FunkMonk

Посольство США в Копенгагене эвакуировали из-за информации об обнаружении подозрительного предмета в здании диппредставительства, сообщает 17 февраля CPH Post Online.

Отмечается, что на место событий в районе Остербро прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживания бомб, а также несколько карет скорой помощи.

По информации издания, речь шла об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки.

Впрочем, оказалось, что вызов был ложным, никакой бомбы на месте происшествия не обнаружили.

Напомним, в Египте вокруг популярного курорта Шарм-эль-Шейх построили 36-километровый бетонный забор с колючей проволокой, чтобы защитить туристов.

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